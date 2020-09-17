Зеленский во Львове заявил о погашении задолженности перед горняками с шахты "Надежда"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

На погашение задолженности перед шахтерами было выделено 50 млн гривен

Мы полностью закрыли задолженность перед шахтерами, а это 50 млн гривен шахты "Надежда". Об этом во время брифинга в рамках рабочей поездки во Львов, который транслировал телеканал ZIK, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня проголосовали наши депутаты очень важный законопроект, изменения в бюджет. Мы закрываем полностью задолженность перед шахтерами, а это 50 млн шахты "Надежда". Я с ними общался. Понятно, денег мало, денег, честно говоря, нет, но на заработную плату там, на рабочие места мы должны всегда находить.

Кроме этого, также в рамках нашей программы "Большое строительство" мы сегодня этим голосованием увеличили деньги на строительство местных дорог для Львовской области еще на 589 млн. Это увеличение только на этот год. Не "только" - подразумевается, что в следующем году тоже будет. Поэтому это тоже очень важно. Мы видим рекордное количество строительства дорог во Львовской области. Уже строится 250 км новых дорог во Львовской области, построена дорога важная на Сходницу", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что нардепы поддержали выделение 30 млн на строительство моста в Сходнице.

Вместе с тем он отметил, что проведет встречу с ректорами и учеными области.

"Будет сегодня встреча у нас с ректорами Львовской области, с учеными. Я знаю, что был проблемный вопрос - построить общежитие на территории университета (ЛНУ им. И. Франко, - ред.). Проголосовали сегодня эти изменения в бюджет. 50 млн грн уже выделено сейчас на все эти работы", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно стало известно, что во Львовской области 26 горняков шахты "Надежда" не выходят на поверхность. Они требуют выплаты своей зарплаты, которую им не платят уже пять месяцев. Горняки настроены решительно и анонсировали подземную голодовку в случае, если власть не найдет механизм разрешения кризисной ситуации.