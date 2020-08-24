Зеленский вместе с Михалком посетил военный госпиталь: Раненым сыграли "Воинов света"

Президент Украины вручил военным государственные награды

Владимир Зеленский, первая леди и группа "Ляпис 98" посетили военный клинический госпиталь Фото: Офис президента Владимир Зеленский, первая леди и группа "Ляпис 98" посетили военный клинический госпиталь Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой и лидером группы "Ляпис 98" Сергеем Михалком побывал в Главном военном клиническом госпитале в Киеве, где посетил раненых военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, глава государства поинтересовался, оказывается ли раненым вся необходимая помощь. В свою очередь, медики рассказали о состоянии военных, которые получили тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.

Защитников, проходящих лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок со своей группой. Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране (Беларуси, - ред.) сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", – сказал Сергей Михалок.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что в день, когда вся Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости, на востоке страны 29 дней подряд нет боевых потерь.