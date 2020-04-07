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Зеленский: В Украине 78% больных COVID-19 - это люди до 60 лет

Президент предупредил, что коронавирус может коснуться любого

Владимир Зеленский

 Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что 78% лиц, страдающих COVID-19 в Украине, - это люди моложе 60 лет. Об этом он сказал в своем обращении, которое транслировал телеканал ZIK

"Знаете, сегодня согласно статистике среди заболевших в Украине 78% - это люди до 60 лет. Именно потому, что наши старики придерживаются самоизоляции, среди них относительно немного заболевших", - сказал президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом есть одна очень опасная вещь - думать, что тебя это не коснется.

"Тот, кто считает, что если ему не 70 лет, а значит он в безопасности, что у него особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не соблюдать дистанцию, и не сидеть дома, то очень сильно заблуждается и рискует", - уточнил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху остаться дома и посмотреть церковную службу по телевизору, чтобы не создавать опасность для здоровья других граждан.

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