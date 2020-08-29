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Зеленский в годовщину Иловайской трагедии почтил память воинов, погибших в боевых действиях на Донбассе

Владимир Зеленский почтил память погибших защитников Украины Офис президента Украины

Глава государства посмертно наградил орденами трех участников боевых действий

Президент Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии почтил память воинов, погибших в борьбе за Украину. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента. 

Так, 29 августа ежегодно отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Во время официальной церемонии были объявлены фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014-2019 годах. После чего глава государства посмертно вручил воинам государственные награды, которые были присвоены ранее. 

Так, званием Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" был отмечен майор Андрей Жук. Мужчина погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой. При этом военный смог спасти жизнь одному из солдат.

Таким же званием отметили прапорщика Вячеслава Кубрака. Военный погиб в 2019 году во время выполнения задания по разминированию у Водяного. Мужчина получил ранения во время самостоятельного обезвреживания взрывного устройства. После нескольких суток борьбы Вячеслав скончался в больнице. 

Офис президента Украины

Также орденом "За мужество" III степени наградили добровольца Виктора Дектярева, который принимал участие в боях за Иловайск, после этого он занимался волонтерской деятельностью. Мужчина погиб в 2019 году в центре Киева, героически закрыв своим телом гранату, которую активировал другой человек во время попытки самоубийства. 

Награды были переданы родственникам погибших воинов. 

После этого Владимир Зеленский принял участие в общенациональной минуте молчания и возложил цветы к Колоколу Памяти и Стелы, в которую вмонтированы осколки снарядов.

Офис президента Украины

Напомним, в начале августа Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени погибшего под Зайцевым военного медика Николая Илина. Кроме этого, посмертные ордена получили еще четверо военных.

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