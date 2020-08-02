Зеленский в День Воздушных сил ВСУ предложил каждому взглянуть на небо

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа

Сегодня, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Поздравление опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда - Иван Никитович Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны", — отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных авиаторов за то, что они достойно продолжают традиции ВСУ.

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"Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши", — говорится в сообщении президента.

Он также отметил, что в детстве многие мечтали стать летчиками.

"Быть летчиком - это ежедневно с достоинством выполнять важные и ответственные задачи. Быть летчиком - это день и ночь защищать воздушные границы Украинского государства. Быть летчиком - это быть гордостью нации. Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле!", - резюмировал Владимир Зеленский.

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Справка:

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

Праздник был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Он призван подчеркнуть значимость Воздушных сил ВСУ в обеспечении обороноспособности государства.