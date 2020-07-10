Зеленский узаконил поступление без ВНО абитуриентов с оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Внесение изменений в законодательство о высшем образовании было инициировано главой государства

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий детям с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма поступать во все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что внесение изменений в законодательство о высшем образовании было инициировано главой государства.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Владимир Зеленский.

Подписанный президентом Украины закон позволяет выпускникам с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, поступить в любое высшее учебное заведение по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов поступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и г. Севастополя и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.

"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования", - сказано в сообщении.

Напомним, что 3 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об упрощении процедуры вступления в вузы для абитуриентов с неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно документу, абитуриенты из неподконтрольного Донбасса имеют право поступать во все вузы Украины без ВНО. Также оплачивать обучение этих студентов будет государство.