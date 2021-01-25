Зеленский требует подготовить план вакцинации от COVID-19 для каждой области

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент поручил определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, а также создать электронные системы записи, фиксации и мест прививок

Президент Украины Владимир Зеленский приказал в ближайшее время представить подробную программу вакцинации против коронавируса COVID-19. Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава государства отметил, что программа вакцинации должна содержать детальный план по каждой области.

"Нужно определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в частности созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", – подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии.

"Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. На первом этапе ее будут проводить мобильные бригады", - отчитался глава Минздрава.

Напомним, ранее главный государственный санврач Виктор Ляшко заявлял, что людей, которые вакцинировались от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках, так называемый COVID-паспорт. По его словам, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации, такая электронная система позволит оперативно выдавать документ.