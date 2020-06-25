Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье, которое пострадало от наводнений

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Глава государства лично осмотрит территории региона и пообщается с местными жителями

В четверг вечером, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье, которое пострадало в результате наводнений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский срочно прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область", – говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства лично осмотрит территории региона, которые пострадали от непогоды. Кроме этого, Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

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После этого президент запланировал провести совещание для обсуждения вопросов ликвидации последствий разрушительных наводнений на территории западных областей Украины.

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Напомним, в течение последних дней Украину накрыли сильные ливни и наводнения, которые вызвали массовые подтопления жилых домов, сельскохозяйственных угодий, а также повредили дороги и объекты критической инфраструктуры.

Больше всего бед непогода наделала на Прикарпатье. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ситуация в регионе критическая, а затопление превосходит масштабы 2008 года.

По предварительным подсчетам, для ликвидации последствий наводнения только Ивано-Франковская область нуждается в более 500 миллионах гривен.

В связи с масштабами разрушений Украина обратилась к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи. Такие же обращения были направлены в ЕС и НАТО.