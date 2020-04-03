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Зеленский: Следующие грузы из Китая прежде всего направят в Тернопольскую область и Буковину

Именно в этих регионах сейчас самая сложная ситуация

Владимир Зеленский

 Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие грузы медицинского назначения, которые прибудут из Китая в первую очередь будут направлены в Тернопольскую область и Буковину. Об этом он рассказал в своем обращении к украинцам, которое транслировал телеканал ZIK

"Отдельно отмечу, что последующие грузы из Китая будут, в первую очередь, направлены в Черновицкую и Тернопольскую области, где ситуация наиболее сложная", - сказал президент.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что самолеты в Китай за медицинскими масками будут летать регулярно - как только один самолет вылетает из Китая, ему навстречу вылетает следующий из Киева, и так без выходных. 

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