Зеленский: Ситуация с инфицированием COVID-19 в Украине стабилизировалась

По его словам, резкого скачка удалось избежать благодаря сознательным гражданам, которые придерживаются самоизоляции

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине определенным образом стабилизировалась. Об этом он рассказал во время видеообращения, которое транслировал телеканал ZIK.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это нужно продолжать", - отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пока расслабляться еще рано и очень опасно.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - уточнил президент.

Напомним, по состоянию на 9:00, вторника, 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденых случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Также в Министерстве здравоохранения назвали условия, при которых возможен выход из карантина 24 апреля.