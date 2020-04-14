live
Новости » Общество Читати новину українською

Зеленский: Ситуация с инфицированием COVID-19 в Украине стабилизировалась

По его словам, резкого скачка удалось избежать благодаря сознательным гражданам, которые придерживаются самоизоляции

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине определенным образом стабилизировалась. Об этом он рассказал во время видеообращения, которое транслировал телеканал ZIK

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это нужно продолжать", - отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пока расслабляться еще рано и очень опасно.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - уточнил президент.

Напомним, по состоянию на 9:00, вторника, 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденых случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. 

Также в Министерстве здравоохранения назвали условия, при которых возможен выход из карантина 24 апреля.  

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин: При Зеленском экс-депутат Черновол сидеть не будет Подозрение Черновол: Что инкриминируют бывшему нардепу и как реагирует на дело общество Подозреваемая в убийстве Черновол манипулирует мнением общества, - ГБР Это делается по указанию руководства ГБР: Горбатюк выступил в защиту Черновол
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20