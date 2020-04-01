Зеленский разрешил использование незарегистрированных лекарств от COVID-19

Владимир Зеленский Офис президента

Такие лекарства могут быть применены только при условии получения согласия пациента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об использовании незарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, законопроект №3268 был возвращен в парламент с подписью президента во вторник, 31 марта.

В частности, согласно документу, предусматривается возможность использования незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальными органами США, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля для лечения коронавируса COVID-19.

Однако, такие лекарства могут быть применены только при условии получения согласия пациента. По предварительной информации, соответствующий закон будет действовать в Украине в течение трех месяцев.

Напомним, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении лечения коронавируса.

Кроме этого, Министерство здравоохранения предусмотрело специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.