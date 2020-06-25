Зеленский продолжил использование в Украине экспериментальных лекарств против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Документ позволяет применять незарегистрированные лекарства, которые прошли нужные исследования

В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов для лечения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент подписал Закон "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" о продлении срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезнью (COVID-19)" № 737-IX, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года", – говорится в сообщении.

Так, это документ предоставляет доступ к лекарствам, которые нужны больным COVID-19 пациентам. В частности, речь идет о незарегистрированных препаратах, однако уже прошли исследования по их безопасности и эффективности.

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Кроме этого, эти лекарства рекомендованы официальным органом США, стран – членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской Народной Республики, Государства Израиль.

Отмечается, что подписанный закон продолжает применение этой практики в Украине до 1 января 2021 года. Соответствующий документ вступает в силу 26 июня.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать больным коронавирусом.