Зеленский продал дом под Киевом и перебрался в Конча-Заспу

Супруги Владимир и Елена Зеленские со своими детьми Фото из открытых источников

Зеленский вместе с семьей будет проживать в резиденции "Конча-Заспа" временно

Президент Владимир Зеленский продал дом в с. Иванковичи в Киевской области и временно переехал со своей семьей в государственную резиденцию "Конча-Заспа". Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Зеленский признался НАПК, что нарушил законодательство

В Офисе отметили, что соответствующая информация была внесена в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.

Как отмечается, президент с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Новости по теме: Перед приездом Зеленского на Волынь военные вычерпывали воду из лужи. фото

Напомним, недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.