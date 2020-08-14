Зеленский призвал срочно организовать взвешивание фур из-за ситуации на дорогах

Президент Украины Владимир Зеленский Украинская правда

Температура на дорогах превышает 28 градусов

В Украине в шести регионах наблюдается повышенная температура на дорогах из-за перегрузки фур. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время традиционного селекторного совещания 14 августа председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузке дорог. По его словам, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов.

"В такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время", - говорится в докладе Клименко.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать взвешивание авто.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, до конца 2020 года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Напомним, в начале июля Криклий анонсировал принятие закона о регулировании перевозок, который позволит избежать перегрузки на дорогах до конца этого года.