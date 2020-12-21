Зеленский призвал правительство обеспечить выплатами семьи погибших медиков
Глава государства подчеркнул необходимость "упростить бюрократию"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство обеспечить страховыми выплатами семьи умерших от коронавируса медиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По состоянию на 21 декабря в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат. Из них 33 - были профинансированы. В то же время президент подчеркнул, что смертельных случаев в Украине значительно больше.
"Этот вопрос стоит очень остро... Необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, потерявшие члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - призвал Владимир Зеленский.
Напомним, в июне Кабинет министров Украины определил размер выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавируса. Сумма выплат для граждан с инвалидностью составляет от 630 тысяч до 840 тысяч гривен. Однако, в случае смерти медика от COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, его семье должны предоставить 1 миллион 575 тысяч 500 грн.
По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, за время пандемии в Украине умерли 300 медицинских работников, однако не все семьи могут получить выплаты.