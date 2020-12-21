Зеленский призвал правительство обеспечить выплатами семьи погибших медиков

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Глава государства подчеркнул необходимость "упростить бюрократию"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство обеспечить страховыми выплатами семьи умерших от коронавируса медиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По состоянию на 21 декабря в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат. Из них 33 - были профинансированы. В то же время президент подчеркнул, что смертельных случаев в Украине значительно больше.

"Этот вопрос стоит очень остро... Необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, потерявшие члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", - призвал Владимир Зеленский.

Напомним, в июне Кабинет министров Украины определил размер выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавируса. Сумма выплат для граждан с инвалидностью составляет от 630 тысяч до 840 тысяч гривен. Однако, в случае смерти медика от COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, его семье должны предоставить 1 миллион 575 тысяч 500 грн.

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, за время пандемии в Украине умерли 300 медицинских работников, однако не все семьи могут получить выплаты.