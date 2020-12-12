Зеленский приветствовал открытие отреставрированной Андреевской церкви

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Богослужения здесь будут проходить каждое воскресенье и на праздники

В Киеве завершили реставрацию Андреевской церкви. Открытие памятника 12 декабря приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Радуюсь, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее великолепную архитектуру и живопись", – отметил Зеленский.

По предварительной информации, памятник официально откроется для посетителей 15 декабря. Богослужения здесь будут проходить каждое воскресенье и на праздники, а другие дни Церковь будет работать как музей.

Также президент анонсировал восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большое строительство" в 2021 году.

"Уверен, что в следующем году будем иметь еще больше таких приятных поводов для радости. Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков", – добавил глава государства.

К слову, реставрация Андреевской церкви длилась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Кроме этого, провели реконструкцию иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное расположение икон.

Сейчас зданию установлено современное освещение. Для людей с недостатками зрения и детских экскурсий мастера вылили из гипса отдельные элементы убранства храма, чтобы до них можно было дотронуться и ощутить их форму.

Как отмечается, церковь на Андреевском спуске сооружена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения и входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Кроме этого, церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в ближайшее время Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

Напомним, недавно в Министерстве культуры и информационной политики анонсировали открытие в Киеве Андреевской церкви после проведения многолетних реставрационных работ.