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Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более чем 900 украинок

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Звание присвоено многодетным матерям, которые воспитали до 8-летнего возраста пять и более детей

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 901 украинской женщине. Соответствующий указ №568 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" глава государства подписал сегодня, 15 декабря.

В пресс-службе Офиса президента заявили, что звание присвоено многодетным матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе и усыновленных. 

"Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств отмечено 901 украинскую женщину", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее ко Дню матери, который в этом году праздновали 10 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня"" 678 украинским женщинам.

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