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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему бойцу "Айдара"

Владимир Зеленский Офис президента

Военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук погиб в 2014 году

Погибший в 2014 году в результате боя вблизи Хрящеватого военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук получил звание Героя Украины. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 декабря, передает пресс-служба Офиса президента.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа №536/2020.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе 10 июля 2020 года в результате обстрелов НВФ. Государственная награда присвоена за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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