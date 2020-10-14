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Зеленский присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

9-й пограничный отряд ГПСУ получил почетное название "имени Сечевых Стрельцов"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования пятерым воинским подразделениям. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

В частности, почетные наименования получили:

  • 3 бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины - "имени полковника Петра Болбочана";
  • 40-й полк Национальной гвардии Украины - " имени полковника Даниила Нечая";
  • 16 - й полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины - " имени генерал-майора Александра Радиевского";
  • 9-й пограничный отряд ГПСУ - имени Сечевых Стрельцов";
  • 43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Тараса Трясило".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитника Украины. С поздравлениями глава государства выступил во время церемонии принятия присяги лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

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