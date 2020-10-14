Зеленский присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям
9-й пограничный отряд ГПСУ получил почетное название "имени Сечевых Стрельцов"
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования пятерым воинским подразделениям. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.
В частности, почетные наименования получили:
- 3 бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины - "имени полковника Петра Болбочана";
- 40-й полк Национальной гвардии Украины - " имени полковника Даниила Нечая";
- 16 - й полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины - " имени генерал-майора Александра Радиевского";
- 9-й пограничный отряд ГПСУ - имени Сечевых Стрельцов";
- 43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Тараса Трясило".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитника Украины. С поздравлениями глава государства выступил во время церемонии принятия присяги лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.