Зеленский присвоил имя Вячеслава Черновола воинской части ВСУ

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Также почетное наименование было предоставлено подразделениям Государственной специальной службы транспорта

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола.

Кроме этого, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

Также 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – наименование "Днепровская".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 589/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 декабря 2020 года "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины".