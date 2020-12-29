live
Новости » Общество Читати новину українською

Зеленский присвоил имя Вячеслава Черновола воинской части ВСУ

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Также почетное наименование было предоставлено подразделениям Государственной специальной службы транспорта

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Черновола.

Новости по теме: В ВСУ пополнение: На вооружение передали 40 бронированных автомобилей "Козак-2"

Кроме этого, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

Также 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование "Конотопский", а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта – наименование "Днепровская".

Новости по теме: ВСУ получили новую радиолокационную станцию, которая может работать в горах и в различных климатических условиях

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 589/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 декабря 2020 года "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ученые в США синтезировали антибиотик, который сразу убивает бактерии и стимулирует иммунитет В образцах с астероида Рюгу нашли искусственный объект Корейские ученые разработали ионизатор воздуха для борьбы с вирусами Король болот. В Австралии обнаружен новый вид древних крокодилов
Loading...

программы канала ZIK

Новогодний рекорд
Реформа
Повышение тарифов. Вакцина против COVID-19. Вакцинация украинцев | Ток-шоу
Альберт Фельдман | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Тарифы снова растут. Коронавирус в Укране. Путь к миру на Донбассе | Ток-шоу