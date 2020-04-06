Зеленский: Принято принципиальное решение дать возможность совершать богослужения и транслировать их вживую

Владимир Зеленский с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом Украинская Греко-Католическая Церковь

В Офисе президента состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, во время которой глава государства заверил, что на Пасху будут транслировать свершения пасхальных богослужений. Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

Согласно сообщению, в центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед Государством и Церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника - Пасхи.

Президент отметил активную роль УГКЦ в противодействии распространению этой смертельно опасной болезни. Однако было подчеркнуто, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения коронавируса COVID-19, а потому ответственность Церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности является сейчас особенно большими.

"Со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет немалую угрозу их жизни и здоровью", - пояснил Владимир Зеленский.

В свою очередь, Блаженнейший Святослав проинформировал президента об обращении к верующим, чтобы максимально участвовать в пасхальных богослужениях в домашних условиях, и о предоставленной возможности освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции.

Архиерей вспомнил также о своем видеообращении к греко-католикам, в котором он призвал отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и пасхальные службы верующие в храмы попасть не смогут.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины проведет синод относительно формата празднования Пасхи в условиях карантина.

Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные жители смогут приобрести куличи в период Пасхи, которые до этого будут освящены на хлебозаводе.