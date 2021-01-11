Зеленский приказал Кабмину срочно разъяснить населению запреты на продажу отдельных товаров

Владимир Зеленский Офис президента

Правительство должно объяснить, как должен работать бизнес, а также избежать недопониманий между властью и людьми

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с правительством поручил Кабинету министров подробнее разъяснить населению и бизнесу карантинные ограничения из-за недовольства и критики относительно запретов на продажу отдельных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства приказал "как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недопониманий между властью и людьми".

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что карантин, который внедренных на период с 8 по 24 января, полностью отвечает европейским стандартам и убежден, что ограничения в Украине гораздо мягче, чем локдаун в странах Европейского Союза.

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Напомним, в минувшую пятницу, 8 января, в Украине на 17 дней, до 24 января, вступили в силу усиленные карантинные ограничения, которые коснулись сфер торговли, услуг общепита и проведения массовых и развлекательных мероприятий. Подробнее о том, что запрещено и что разрешено, читайте здесь.