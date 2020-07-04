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Зеленский прибыл в Одессу с проверкой, как убирают танкер "Делфи"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Владелец судна не отказывается от своей обязанности убрать его, но до сих пор не сделал этого

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область посетил район затопления танкера "Делфи". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, во время обсуждения ситуации с судном, которое еще с ноября прошлого года лежит на мели, глава Одесской ОГА Максим Куцый рассказал, что владелец не отказывается от своей обязанности убрать судно, но не сделал этого до 31 марта. Поэтому срок перенесли до 25 июня, а затем до 20 июля.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с главой Администрации морских портов Украины Александром Голодницьким, представителем компании-подрядчика, которая занимается подъемом судна, мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Новости по теме: У берегов Одессы произошла очередная утечка топлива из танкера "Делфи"

Напомним, что 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" из-за сильного шторма сорвало с якоря и сел на мель.

По факту аварии у берегов Одессы танкера "Делфи" Национальная полиция открыла уголовное производство. Как известно, на борту судна находились три члена экипажа, которые отказывались от эвакуации

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