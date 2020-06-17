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Зеленский предлагает освободить выпускников школ от ГИА

В то же время ученики могут пройти ГНА по собственному желанию

Владимир Зеленский РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, который позволяет в условиях пандемии COVID-19 освободить выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. Об этом говорится в законопроекте №3669, который обнародован на сайте парламента

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации", - говорится в документе.

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Одновременно в законопроекте указано, что ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию в формате ВНО, по собственному желанию.

Также Зеленский предлагает в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 разрешить Кабинету министров определять дату начала и окончания учебного года. 

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году отменять проведение ВНО никто не будет. 

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