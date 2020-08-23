Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Президент призвал граждан вывесить флаги с балконов

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале президента.

Зеленский отметил, что украинский флаг стал символом свободы. "Все знают, какие цвета символизируют свободу, силу и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", – сказал глава государства.

Кроме того, президент призвал граждан присоединиться к празднованию Лня Государственного флага. "Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны", – отметил Зеленский.

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Напомним, вчера, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время диалога глава Турции поздравил Зеленского и всех украинцев с наступающим Днем Независимости.