Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Глава государства пожелал верующим крепкого здоровья, мира и благополучия

В четверг, 30 июля, президент Владимир Зеленский поздравил мусульман, проживающих в Украине, с праздником Курбан-Байрам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости.

"Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманского сообщества Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе", – отметил президент.

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Также Владимир Зеленский пожелал мусульманам крепкого здоровья, мира и благополучия.

"Пусть этот важное для верующих время будет полно чистыми помыслами, благотворительными делами, чувствами единства и братства", – подытожил украинский гарант.

Напомним, недавно Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука и Пасха западного обряда, чтобы реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.