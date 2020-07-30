Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Глава государства пожелал верующим крепкого здоровья, мира и благополучия
В четверг, 30 июля, президент Владимир Зеленский поздравил мусульман, проживающих в Украине, с праздником Курбан-Байрам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости.
"Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманского сообщества Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе", – отметил президент.
Также Владимир Зеленский пожелал мусульманам крепкого здоровья, мира и благополучия.
"Пусть этот важное для верующих время будет полно чистыми помыслами, благотворительными делами, чувствами единства и братства", – подытожил украинский гарант.
Напомним, недавно Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука и Пасха западного обряда, чтобы реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.