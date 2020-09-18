Зеленский поздравил еврейскую общину с Рош ха-Шана и поблагодарил за понимание через закрытые границы

Иудеи начинают отмечать наступление нового 5781 года

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский выразил свои поздравления по случаю нового 5781 года. "Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовной настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий год", – говорится в сообщении.

В то же время президент напомнил об ограничении массовых мероприятий в Украине, в частности в Умани, назвав это необходимостью сохранения жизни и здоровья людей. "Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благосостояние для всего человечества. Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей. Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ежегодно тысячи паломников-хасидов приезжают в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, который в 2020-м пришелся на 18-20 сентября.

Однако, с 1 сентября Украина закрыла въезд в страну для иностранцев, в результате чего на белорусско-украинской границе застряли более полутора тысяч паломников-хасидов, которые пытались попасть в Умань на празднование Рош га-Шана. Количество человек на границе постоянно увеличивалось.

Сегодня ночью, 18 сентября, на границе во Львовской и Закарпатской областях задержали восьмерых хасидов, которые незаконно пытались попасть в Украину. Пограничники установили, что паломники являются гражданами США, Израиля и Австрии.