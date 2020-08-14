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Зеленский постановил оказать помощь Ливану после взрыва в порту

Владимир Зеленский Офис президента

Таким образом Украина пытается помочь Ливану преодолеть последствия чрезвычайной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану, где недавно в порту взорвалось почти три тысячи тонн селитры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "Об оказании гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020". 

Так, согласно документу, Украина направит Ливану груз помощи для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Отмечается, что Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

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Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы Бейруте взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры).  В результате были уничтожены дома, кроме этого взрыв унес жизни более двух сотен человек, еще примерно 5 тысяч пострадали.

Сейчас следствие рассматривает три возможных версии взрыва: халатность, несчастный случай и внешнее вмешательство (попадание бомбы или ракеты).

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