Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета "МАУ", сбитого Ираном

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране IRNA

Звание Героев Украины присвоено с вручением ордена "Золотая Звезда"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", которые погибли в результате аварии 8 января 2020 года за Тегераном. Об этом свидетельствует указ главы государства №600/2020.

Звание Героя Украины посмертно присвоено:

командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;

командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину;

второму пилоту Сергею Хоменко;

старшим бортпроводникам Екатерине Стадник и Игорю Матькову;

бортпроводникам Денису Лихну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

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Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 году во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. За несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

24 июля французские специалисты закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского самолета.

Впоследствии, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что данные из черных ящиков сбитого в Иране пассажирского самолета "МАУ" свидетельствуют о том, что произошло "незаконное повреждение самолета".