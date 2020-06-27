live
Новости » Общество Читати новину українською

Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую весной хотели поджечь злоумышленники

Визит был проведен в рамках рабочей поездки президента в Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад, которую в апреле этого года пытались поджечь злоумышленники. Об этом сообщает Офис президента

Согласно сообщению, Зеленский встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги, община которой насчитывает более пяти тысяч членов.

Кроме этого, президент осмотрел отремонтированные части здания, которые злоумышленники повредили во время попытки поджога в апреле этого года.

Новости по теме: "Сапоги президенту!": На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь, - СМИ

Иосиф-Ицхак Вольф поблагодарил президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма, поскольку через несколько недель после инцидента правоохранители задержали двух подозреваемых в этом преступлении.

Во время встречи Глава государства и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и председателю СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

Новости по теме: "Украл - садись": Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА

Напомним, в ночь на 20 апреля неизвестный мужчина бросил самодельный коктейль Молотова в Херсонскую синагогу.

В начале мая Служба безопасности Украины обнаружила и задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Журналист Кацман: "Четверка" тех, кто проходит в Раду, уже определена, идет борьба за неопределившихся Все только начинается: Карасев прогнозирует "жестокий" политический сезон в Украине Тимошенко заявила, что будет обращаться в суд из-за текста меморандума с МВФ Меркель прокомментировала убийство в США и уклонилась от вопроса о действиях Трампа
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу
Скандальное заявление Третьяковой. Обращение Украины к НАТО | Ток-шоу
Новые подробности
Очередные пленки Порошенко-Байдена. Новые