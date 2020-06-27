Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую весной хотели поджечь злоумышленники

Визит был проведен в рамках рабочей поездки президента в Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад, которую в апреле этого года пытались поджечь злоумышленники. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, Зеленский встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомился с работой синагоги, община которой насчитывает более пяти тысяч членов.

Кроме этого, президент осмотрел отремонтированные части здания, которые злоумышленники повредили во время попытки поджога в апреле этого года.

Иосиф-Ицхак Вольф поблагодарил президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма, поскольку через несколько недель после инцидента правоохранители задержали двух подозреваемых в этом преступлении.

Во время встречи Глава государства и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и председателю СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

Напомним, в ночь на 20 апреля неизвестный мужчина бросил самодельный коктейль Молотова в Херсонскую синагогу.

В начале мая Служба безопасности Украины обнаружила и задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне.