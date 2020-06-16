Зеленский поручил правоохранителям бороться с перегруженными фурами

Корреспондент

По словам президента, параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Укртрансбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание относительно срочных мер, направленных на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, в последние несколько лет почти каждая вторая фура, которая ездит по украинским автодорогам, перегружена. Проблему с перегруженными фурами фиксируют уже даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большое строительство".

Поэтому он поручил Министерству внутренних дел обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности относительно контроля габаритно-весовых ограничений. Также президент предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины принять все меры предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", – обратился Зеленский к руководителю МВД.

По словам президента, параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать также программу реформы Укртрансбезопасности.

Напомним, в прошлом году в Украине вступил в силу законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований габаритно-весового контроля.