Зеленский пообщался с военными в зоне ООС

Президент Владимир Зеленский на Донбассе в зоне ООС, 14 октября 2020 год Офис президента Украины

Президент подчеркнул, что власть готова поддерживать военных и помогать им

В День защитника Украины, 14 октября, президент Владимир Зеленский пообщался с военными в зоне проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в этот день в зоне ООС глава государства посетил Центр морских операций. В ходе этого Зеленский ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, которые несут службу.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наше спокойствие, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", – отметил Владимир Зеленский.

После этого глава государства вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных. По данным Офиса президента, военные пригласили Владимира Зеленского посетить их тренировочную базу.

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В свою очередь президент подчеркнул, что власть готова поддерживать военных "в любой день".

"Если чего-то не хватает, если что-то не так – говорите. Правда – всегда самое ценное", – добавил Зеленский.

Напомним, начиная с 2015 года в Украине 14 октября ежегодно отмечает День защитника. По этому случаю президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования пятерым воинским подразделениям.