Зеленский пообещал Виннице современный аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент отметил, что в 2020 году на все проекты по аэропортам не хватило денег из-за пандемии COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при его каденции в Виннице появится современный аэропорт. Соответствующее заявление он сделал во время рабочей поездки в Винницкую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы увидите за мою каденцию строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали большими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице - это им надо ставить этот вопрос", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в 2020 году на все проекты по аэропортам не хватило денег из-за пандемии COVID-19. Однако, в 2021 году власть начнет строительство взлетно-посадочных полос и терминалов в разных городах страны.

"Я поставил задачу министру инфраструктуры. У него есть план приоритетных аэропортов, которые будут строиться", - добавил Зеленский.

Новости по теме: Украина и Словакия подписали соглашение о возобновлении работы аэропорта "Ужгород"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2021 года в программу "Большая стройка" будут добавлены аэропорты и за 2-3 года удастся реконструировать все аэродромы, которые нужны Украине.