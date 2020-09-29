live
Новости » Общество Читати новину українською

Зеленский пообещал Виннице современный аэропорт

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент отметил, что в 2020 году на все проекты по аэропортам не хватило денег из-за пандемии COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при его каденции в Виннице появится современный аэропорт. Соответствующее заявление он сделал во время рабочей поездки в Винницкую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы увидите за мою каденцию строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали большими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице - это им надо ставить этот вопрос", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в 2020 году на все проекты по аэропортам не хватило денег из-за пандемии COVID-19. Однако, в 2021 году власть начнет строительство взлетно-посадочных полос и терминалов в разных городах страны.

"Я поставил задачу министру инфраструктуры. У него есть план приоритетных аэропортов, которые будут строиться", - добавил Зеленский.

Новости по теме: Украина и Словакия подписали соглашение о возобновлении работы аэропорта "Ужгород"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 2021 года в программу "Большая стройка" будут добавлены аэропорты и за 2-3 года удастся реконструировать все аэродромы, которые нужны Украине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Состояние Балуха стабильное, врачи начинают его выводить из медикаментозного сна, - нардеп Подозреваемого в нападении на политзаключенного Балуха взяли под арест Стали известны подробности о подозреваемом в нападении на Балуха Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на Балуха
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Авиакатастрофа под Чугуевом: Кто виноват и кто ответит за трагедию? | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |