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Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии

Владимир Зеленский Офис президента Украины

При этом он назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии. Об этом он заявил в интервью журналистам, передает РБК-Украина.

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям не будет, что есть, то зачем мне такая пенсия?", - заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что украинцам не стоит ждать социального обеспечения европейского уровня в ближайшее время.

"Думаю, что ждать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она (пенсия, - ред.) будет увеличена и все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - сказал президент.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает нужным усилить ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.

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