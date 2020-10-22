Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии
При этом он назвал условие
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии. Об этом он заявил в интервью журналистам, передает РБК-Украина.
"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям не будет, что есть, то зачем мне такая пенсия?", - заявил президент.
Ранее Зеленский заявил, что украинцам не стоит ждать социального обеспечения европейского уровня в ближайшее время.
"Думаю, что ждать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она (пенсия, - ред.) будет увеличена и все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - сказал президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает нужным усилить ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.