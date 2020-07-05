Зеленский пообещал квартиры морякам из Крыма, которые не изменили Украине в 2014 году

Украинские моряки получат более 70 квартир

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине, получат квартиры, поскольку их социальное обеспечение является одним из главных задач. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глава государства произнес речь. Он отметил, что украинские моряки получат более 70 квартир. Это, в частности моряки из Крыма.

"Самое главное, о ком мы всегда должны помнить и заботиться, – это люди. Это наши военные моряки, их семьи, достойное материальное и социальное обеспечение для них. Это – задача номер один. Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала. Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - отметил Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось, что украинским морякам, которых ранее удерживали в РФ после задержания в Керченском проливе, предоставили статус участников боевых действий.