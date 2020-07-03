Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за пьяное вождение

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Одновременно этот закон усиливает наказание

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии, однако отменяет уголовную ответственность за такие действия, которая должна была вступить в силу с 1 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, 1 июля должен был вступить в силу закон, который вводил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Этот закон приняли еще в ноябре 2018 года, но его вступление в действие перенесли на 1 июля 2020 года.

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В то же время 17 июня 2020 года нардепы проголосовали за другой закон № 3314, который вводит понятие "уголовного проступка" и повышает штрафы за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

Таким образом принятый в 2018 году закон в силу не вступит, а будет заменен новым законом 2020 года.

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Напомним, в Украине с 1 июля ужесточили ответственность за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, таким образом, максимальные штрафы возрастут до 51 тыс. гривен.