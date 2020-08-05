Зеленский подписал закон об упрощении работы ФЛП

Физическим лицам-предпринимателям упростят ведение учета

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий упрощение ведения учета для ФЛП, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ отменит обязательную книгу учета доходов для ФЛП, а ее учет можно будет вести в бумажной или электронной форме, с указанием суммы дохода за месяц. Тем не менее, форма будет определена Министерством финансов.

Кроме того, отныне будет отменен договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете, а в нем будут отображаться налоговые уведомления.

Вместе с тем, закон облегчает условия налоговых проверок, ведь будет устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других возмещениях.

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Напомним, недавно в Министерстве социальной политики предупредили, что с сентября этого года правительство прекращает выплаты временного пособия на детей физическим лицам-предпринимателям.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины сократил выплаты на детей ФЛП на 48,4 млн грн, чтобы перенаправить эти средства на другую бюджетную программу.