Зеленский подписал закон об экстренной регистрации вакцин против коронавируса

Владимир Зеленский Фокус

Регистрационное удостоверение вакцины, прошедшей госрегистрацию под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения", который сегодня приняла Верховная Рада. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни COVID-19.

"Решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний/исследований, отдельных фаз клинических испытаний/исследований; если разрешение на экстренное применение был предоставлен компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской Народной Республики, Индии или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или другой медицинский иммунобиологическую препарат переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре", - говорится в сообщении.

В ОПУ добавили, что регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, которые прошли процедуру государственной регистрации под обязательства для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год.

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Напомним, сегодня, 29 января, Верховная Рада приняла законопроект №4613, предусматривающий запуск в Украине процесса вакцинации от коронавируса COVID-19. За закон проголосовали 282 депутата.