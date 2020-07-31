Зеленский подписал закон о введении электронной формы еще одного документа

Инновации будут касаться исполнительных документов

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об исполнительном производстве". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что отныне в Украине вводится электронная форма исполнительного документа (документ, на основании которого компетентные органы осуществляют принудительное исполнение решения суда или другого учреждения).

Сейчас известно, что этот документ смогут выдавать в электронной форме в соответствии с законами Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". Порядок предъявления таких документов определяется Министерством юстиции Украины.

В Офисе президента заявили, что новые изменения в законодательство обеспечат дальнейшую цифровую трансформацию Украины и органов государственной власти к электронной форме документооборота.

Новости по теме: Зеленский подписал изменения в закон о среднем образовании

Напомним, недавно в Украине появилась возможность путешествовать внутренними авиарейсами с электронным паспортом в приложении "Дія". После прибытия в аэропорт "Борисполь" на пункте контроля авиабезопасности пассажир имеет открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода.