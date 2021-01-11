Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинским работникам в области здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Теперь закон должен быть опубликован для вступления в силу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения". Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

Законом предусматривается повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, которые привлечены к оказанию медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинскую образование.

"На сегодня в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, в то же время не получают доплаты к заработной плате, установленной для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом. Подписанный Президентом закон расширяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления его в силу.

Кабинет министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

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