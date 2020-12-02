Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей погибших защитников Украины

Владимир Зеленский Офис президента

Соответствующий закон Верховная Рада приняла на заседании 5 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" № 978-IX. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, документ имеет целью повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Как отмечается, закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или специального передвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения разработало проект постановления КМУ "Об утверждении Норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха".