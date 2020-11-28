Зеленский подписал указ о введении в Украине нового профессионального праздника

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Праздник будет касаться работников системы финмониторинга

Президент Украины Владимир Зеленский установил в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который будет отмечаться 28 ноября. Соответствующий указ обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что решение было принято в связи с вкладом работников этой сферы в предотвращение "отмывания" доходов. "Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник – День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября", – говорится в сообщении.

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Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране еще одного официального праздника – Дня виноградаря и винодела. Его будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.