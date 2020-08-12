Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости: Что запланировано

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Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 318/2020 "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", который определяет проведение торжественных мероприятий 23 и 24 июня. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, 23 августа, в День Государственного флага Украины, в столице и других населенных пунктах, а также в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, в военных частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

Что касается 24 августа, то в этот день в Киеве, других населенных пунктах предполагается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

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Кроме этого, в День Независимости будут проведены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Как отмечается, указ предусматривает проведение тематических культурно-массовых, медийных, выставочных и других мероприятий с донесения гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте создания национального государства.

Также Кабинету министров поручено организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных знаков отличия лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" ко Дню Независимости Украины назначила два дополнительных поезда на 21, 22 и 24 августа.