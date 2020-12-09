Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-летию Чернобыльской катастрофы

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Кабмину поручено рассмотреть вопрос проведения международной конференции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы". Об этом сообщает Офис президента.

Согласно документу, правительство должно принять неотложные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории Зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего выявления пожаров и тому подобное.

Также предполагается, что правительство проанализирует и актуализирует законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан, а также обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.

Кроме этого, необходимо актуализировать общегосударственную целевую экологическую программу обращения с радиоактивными отходами и общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

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Как отмечается, президент поручил Кабмину разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, чествования подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

План, в частности, должен предусматривать проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведение в учреждениях образования и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурно-художественных и других мероприятий, а также широкое освещение таких мероприятий.

Необходима и проработка вопроса проведения в Украине международной конференции, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский установил в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который будет отмечаться 28 ноября.