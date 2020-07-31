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Зеленский подписал изменения в закон о среднем образовании

Изменения коснутся трансформации и ликвидации школ-интернатов

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал изменения к закону об образовании, которые расширяют возможности трансформации образовательной сети. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что с новыми поправками закон обеспечит возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые основатели смогут трансформировать санаторные школы-интернаты. Кроме того, появится возможность ликвидации таких школ.

В ведомстве считают, что это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общины. Предполагается, что таким образом будет создана основа для реформирования таких заведений, во время чего будут учитываться интересы всех участников образовательного процесса.

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Напомним, сегодня утром, 31 июля, Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании условий поддержки производства энергии из альтернативных источников. Закон должен дать возможность уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%.

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