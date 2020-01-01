Зеленский отреагировал на освобождение украинцев из Сирии

Возвращение украинцев из Сирии Telegram-канал Владимира Зеленского

Также он отметил, что украинцы - это одна большая семья

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение украинцев из Сирии и заверил, что государство "всегда будет возвращать домой всех своих граждан, какими бы они ни были и где бы ни попали в беду". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии – это женщины с детьми. Несколько лет их содержали в ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - отметил президент.

Также он отметил, что возвращение этих людей было для государства одной из самых сложных задач последнего времени. К процессу были привлечены украинские дипломаты, и спецслужбы Украины, и партнерские спецслужбы.

Кроме этого, глава государства рассказал о трудностях, которые мешали украинским гражданам вернуться на Родину.

"Сначала помешали интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось. Удастся вытащить и других", - заверил Зеленский.

"Потому что мы все на самом деле – одна семья. И каждый в семье заслуживает того, чтобы ему дали шанс и помогли. Скажу больше: если гражданство Украины, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные. Так поступают великие современные государства. Все остальное - банальные спекуляции", - добавил президент.

Напомним, накануне в Сирии из закрытого лагеря для беженцев "Родж" освободили девятерых граждан Украины, среди которых двое взрослых и семь детей.