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Зеленский отменил необходимость подтверждения несудимости кандидата на выборах

Владимир Зеленский Офис президента

Теперь справку об отсутствии или наличии судимости кандидатам не нужно подавать при регистрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3995, который отменяет обязательность предоставления справки об отсутствии судимости для кандидатов в депутаты на местных выборов. Об этом говорится на сайте парламента

Так, в графе "даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал председатель Верховной Рады. После чего, 18 сентября он был возвращен с подписью от президента.

В результате из Избирательного кодекса был исключен пункт 9 части 222 раздела XXXVII. 

Кроме этого, кабинету министров и Центральной избирательной комиссии в месячный срок было поручено согласовать все нормативно-правовые акты согласно этому закону.

Заметим, справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Так, согласно законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

  • кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч человек);
  • кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы

Напомним, ранее Верховная Рада Украины отменила предоставление справки о несудимости для регистрации кандидатов на местные выборы. За соответствующий законопроект №3995 проголосовали 325 нардепов.

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