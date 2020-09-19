Зеленский отменил необходимость подтверждения несудимости кандидата на выборах
Теперь справку об отсутствии или наличии судимости кандидатам не нужно подавать при регистрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3995, который отменяет обязательность предоставления справки об отсутствии судимости для кандидатов в депутаты на местных выборов. Об этом говорится на сайте парламента.
Так, в графе "даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал председатель Верховной Рады. После чего, 18 сентября он был возвращен с подписью от президента.
В результате из Избирательного кодекса был исключен пункт 9 части 222 раздела XXXVII.
Кроме этого, кабинету министров и Центральной избирательной комиссии в месячный срок было поручено согласовать все нормативно-правовые акты согласно этому закону.
Заметим, справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Так, согласно законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:
- кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч человек);
- кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы
Напомним, ранее Верховная Рада Украины отменила предоставление справки о несудимости для регистрации кандидатов на местные выборы. За соответствующий законопроект №3995 проголосовали 325 нардепов.