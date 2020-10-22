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Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в ВСУ

В Украине отменены дисциплинарные батальоны Фото из открытых источников

В Украине они просуществовали 26 лет

Президент Украины Владимир Зеленский отменил дисциплинарные батальоны в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

"Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 5 апреля 1994 года № 139 "О Положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины", - отмечается в документе.

Заметим, что предыдущий указ был издан еще президентом Леонидом Кравчуком, он определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон.

Стоит добавить, что содержание в дисциплинарных батальонах – это уголовное наказание для военнослужащих, которое применялось в Украине только за преступления, которые совершали во время срочной службы.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ рассказал о планах отказаться от призыва в армию. Это произойдет, когда в Украине будет существовать система подготовки резерва.

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