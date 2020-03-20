Зеленский обратился к украинцам и призвал их оставаться дома

Владимир Зеленский из открытых источников

Также он призвал украинцев убедить своих старших родственников не выходить на улицу без лишней надобности

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал граждан оставаться дома и убедить не выходить на улицу своих старших близких. Трансляцию вел телеканал ZIK.

“Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, не подвергаете риску ни себя, ни окружающих. Также я хочу поддержать флешмоб украинских и мировых врачей и от себя призвать – врачи остаются на работе ради вас, оставайтесь дома ради них”, - сказал он.

Президент рассказал, как позвонил своей маме и убедил ее оставаться дома.

“Знаете, сегодня я позвонил своей маме, и все эти дни я очень прошу ее оставаться дома. И все эти дни они не очень слушается, говорит – лучше меня никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без лишней надобности”, - рассказал Зеленский.

Он призвал украинцев сделать то же самое, чтобы их старшие родственники также не выходили из дома без лишней надобности.

“Друзья, позвоните своим родителям, своим бабушкам, дедушкам, привезите им все необходимое или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу, контакты в магазинах, в банках и на почте. Попросите их оставаться дома”, - добавил он.

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