Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, "которые нужны в Украине"

Украинские аэропорты будут включены в "Большое строительство" с 2021 года

"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большое строительство", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, через два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине, мы их построим", - заверил глава государства.

В то же время он отметил, что проект реконструкции взлетной полосы аэропорта Полтавы должен быть готов еще до начала 2021 года.

"Что касается Полтавского аэропорта: никто не прилетает в Полтаву, сегодня аэропорт не работает, и когда мы приземлились, я понял, почему не прилетают, то есть было ощущение, что это последняя наша поездка. Полоса действительно не качественная, не современная, неработающая", - добавил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Словакией для возобновления работы аэропорта в Ужгороде подпишут осенью, во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

Как известно, из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западного, мешают Карпатские горы. Однако летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры, и ЕС запретил полеты в этот аэропорт.